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Российские космонавты пробудут в открытом космосе более шести часов

15 августа 2018 12:29
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Российские космонавты пробудут в открытом космосе более шести часов Они установят научное оборудование для эксперимента.
Они установят научное оборудование для эксперимента.

Российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев выйдут в открытый космос из МКС, чтобы установить научное оборудование и запустить наноспутники. Выход состоится 15 августа и займёт шесть часов 10 минут, сообщает пресс-служба "Роскосмоса".

Артемьев до этого дважды выходил в открытый космос, Прокопьев ни разу. Работать космонавты будут в скафандрах нового поколения "Орлан-МКС", им предстоит выполнить сразу несколько задач.

— Космонавты во время внекорабельной деятельности проведут очередной этап эксперимента "Тест". Им предстоит провести демонтаж устройств — экспонатов с микроорганизмами, которые были установлены в августе 2017 года на внешней поверхности российского сегмента МКС. Позже образцы вернут на Землю. Эксперимент направлен на исследование временных ограничений сохранения жизнеспособности микроорганизмов в условиях открытого космоса для решения вопроса об их происхождении, — цитирует ТАСС сообщение "Роскосмоса".

Также космонавты установят научное оборудование для эксперимента. После этого космонавты сделают панорамные фотографии и снимут видео для проекта "Космос 360", пишет Лайф.


Фото pixabay.com
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