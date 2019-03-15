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Российские фигуристы посетовали на низкие зарплаты

15 марта 2019 13:50
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Российские фигуристы посетовали на низкие зарплаты
Фигуристы пояснили, что их жалование "идет от федерации, от школы и от министерства".

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, победившие в танцах на льду на Универсиаде в Красноярске, рассказали о низких заработках в их виде спорта. По словам танцоров, в Москве на их зарплату выжить "невозможно"

22-летняя Попова призналась, что ее месячная зарплата редко достигает отметки в 30 тысяч рублей. В отсутствии рекламных контрактов паре приходится подрабатывать, обучая фигурному катанию детей.

"Нашу зарплату выжить просто невозможно. Возможно, но в другом регионе, где все менее затратно. Не в Москве. На нашу зарплату трудно существовать", - признались спортсмены в интервью порталу Sport24.

Фигуристы пояснили, что их жалование "идет от федерации, от школы и от министерства".

24-летний Мозгов припомнил, как однажды ему выплатили зарплату размером в одну копейку. По его словам, в статусе чемпиона мира среди юниоров он получал 120 тысяч рублей в месяц, в то время как другой отечественный фигурист с теми же регалиями - на сто тысяч больше.

Спортсмены отметили, что хорошим приработком для них было бы участие в различных шоу, однако это отнимает очень много времени и мешает тренировочному процессу, а позволить себе ночные репетиции они не могут, пишет newsru.com.


Фото: pixabay.com
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