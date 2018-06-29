Российские банки с 1 июля начинают сбор биометрических данных клиентов
29 июня 2018 09:10
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Российские банки с запуском 1 июля единой биометрической системы начнут сбор биометрических данных клиентов. Это позволит россиянам удаленно получать банковские услуги, передает РИА Новости. Владимир Путин в прошлом году подписал закон, который позволяет банкам с помощью биометрических данных удаленно идентифицировать потенциальных клиентов и оказывать некоторые услуги через интернет. Часть положений этого закона вступает в силу сегодня.
Финальный перечень банков, которые будут использовать биометрическую систему, сформирует Центробанк.
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