Российские артисты раскрыли размер своих пенсий
4 декабря 2018 13:16
100
Российские музыканты и артисты рассказали о размере полагающихся им пенсионных выплат и своем отношении к работе после выхода на заслуженный отдых. Так, телеведущая Роза Сябитова отметила, что получает 14 тыс. в месяц, но не собирается жить только на эту сумму, пишет «СтарХит».
«Когда я людям говорю, что вышла на пенсию, они делают такое лицо, как будто бы я сказала, что лежу в гробу. Это нормальный период жизни. Нужно бояться бедной старости, а не пенсии», — сказала ведущая.
Другим артистам выплачивают и меньшую сумму. Так, юморист Владимир Винокур получает 10 тыс. рублей и сразу переводит все средства на благотворительность. Актер Александр Панкратов-Черный получает 13 тыс. рублей, а Алла Пугачева — 17 тыс. рублей.
Размер пенсии Михаила Боярского составляет 20 тыс. рублей, и, по признанию самого актера, он живет очень скромно, поэтому может позволить себе редко выступать, наслаждаясь отдыхом, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
362
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
682
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
598
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
1036
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1130
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
1066
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
961
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
901
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1311
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1701
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1735
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2923
Мероприятия