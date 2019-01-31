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России грозит отключение от интернета

31 января 2019 13:28
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России грозит отключение от интернета
Это может произойти из-за давления Запада.

Россию в скором времени могут отключить от интернета. Причиной тому становится нарастающее давление Запада. Как отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, отключение страны от интернета может стать одним из вариантов дальнейшего развития событий.

Причем отключение от глобальной сети будет вызвано необходимостью обезопасить страну. Об этом речь шла в ходе форума по информационной безопасности «Инфофорум-2019».

«Растущая международная напряженность, раздающиеся со стороны Запада высказывания о необходимости усиления давления на нашу страну вынуждают задуматься о дополнительных мерах по защите суверенитета Российской Федерации в киберпространстве», – отметил Левин.

Отметим, что еще в декабре прошлого года в Госдуму был внесен законопроект, который направлен на защиту работы интернета в стране в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа, пишет РИА Новости.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, на сегодняшний день России не грозит отключение от глобальной сети интернет. При этом любая страна должна быть готова к подобному развитию событий, пишет "ФедералПресс".


Фото pixabay.com
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