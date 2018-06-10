Россельхознадзор начал снимать запрет на ввоз белорусского молока
10 июня 2018 11:53
Россельхознадзор с 11 июня снимает ограничения на ввоз молочной продукции трех белорусских предприятий, сообщается на сайте ведомства.
Так, отмена запрета касается продукции Барановичского молочного комбината, Ляховичского молокозавода и Волковысского ОАО «Беллакт». Предприятиям разрешен ввоз на российский рынок наливных молока, сливок и молочной сыворотки.
Российское ведомство объявило о введении временных ограничений на ввоз белорусского молока в РФ с 6 июня из-за превышения содержания нитратов. Речь идет о молоке, сливках, сгущенке, молочной сыворотке, пишут "Известия".
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