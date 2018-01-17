Роспотребнадзор запустит горячую линию по купюрам в 200 и 2000 рублей
17 января 2018 09:48
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Роспотребнадзор с 18 января запускает горячую линию по вопросам обращения купюр номиналом в 200 и 2000 рублей, сообщило ведомоство.
«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с 18 по 25 января т. г. открывает всероссийскую горячую линию по приему купюр нового образца», — передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что специалисты Роспотребнадзора будут консультировать граждан по обращению новых купюр, приему ветхих купюр, отказу в уплате мелкими монетами и банковскими картами.
Ведомство отмечает, что отказ продавца в приеме новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей будет рассматриваться как противоправное действие, ограничивающее права потребителей. Штраф за такие действия может составить до 50 тыс. рублей, сообщают "Известия".
Напомним, новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей были представлены 12 октября. На купюре в 200 рублей изображены символы Севастополя — памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический, на купюре в 2000 рублей — космодром Восточный и мост на остров Русский.
Новые денежные купюры поступили в обращение в конце 2017 года в ограниченном тираже на Дальнем Востоке. С декабря новые банкноты стали поступать почти во все регионы РФ.
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