Роспотребнадзор выявил 159 партий небезопасной продукции за неделю
29 марта 2019 09:48
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Роспотребнадзор за неделю обнаружил 159 партий небезопасной продукции, находящейся в продаже на территории России, сообщается на сайте ведомства.
"Только за период с 22.03.2019 по 28.03.2019 в ГИР ЗПП (профильный реестр) внесены сведения о 159 партиях выявленной продукции, находившейся в обороте в нарушение установленных требований, в 20 субъектах РФ, в том числе управлением Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту", - говорится в сообщении.
Из них, по данным надзорного ведомства, 107 партий пищевой продукции.
В ходе проверки Роспотребнадзор выявил случаи продажи различных видов небезопасной продукции, в их числе мясо и мясная продукция, молоко и молочные продукты, овощи и меховые изделия.
По данным ведомства, во многих регионах в обороте оказались меха и меховые изделия без идентификационных знаков и парфюмерно-косметическая продукция без маркировки. Также выявлены случаи продажи овощей с истекшим сроком годности, пишет РИА Новости.
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