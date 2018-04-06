Роспотребнадзор проверит сообщения о «горящем шоколаде»
6 апреля 2018 10:53
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В ряде регионов в соцсетях распространяются видеоролики, посвященные шоколаду, который «подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности». В этих регионах организованы лабораторные исследования продукции брендов, упомянутых в сообщениях.
Роспотребнадзор отмечает, что «горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта».
«Роскачество» ранее сообщило, что шоколад должен гореть. Отмечается, что основные ингредиенты шоколада — это какао-порошок, масло какао и другие жиры (сливочное, пальмовое, кокосовое масла), а также сахар. «В случае, когда избыток масла не наблюдается, совершенно нормально, что масла успевают загореться и протопить ближайший к огню слой. Протопленный материал просачивается на место выгоревшего и далее горит сам, как на фитиле в свечке горит парафин», — говорила заместитель руководителя «Российской системы качества» Елена Саратцева.
В соцсетях в последнее время распространяют ролик, на которых люди поджигают шоколад. В частности, таким образом были проверены шоколадки марок «Российский», «Бабаевский», «Вдохновение» и Alpen Gold.
В июне 2016 года петербургское издание «Фонтанка» сообщило о появлении в продаже творога, который «горит, как факел». Издание обратилось в аккредитованную испытательную лабораторию пищевых продуктов, сырья и материалов, где установили, что в продукте вообще нет молочных жиров и он на 100% состоит из заменителей. После этого Роспотребнадзор наказал продавцов творожной пасты, которая при поджигании плавилась, как пластмасса, сообщает РБК.
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