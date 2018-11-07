Роспотребнадзор предупредил об обмане на новогодних распродажах
7 ноября 2018 10:56
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Роспотребнадзор напомнил жителям страны, что в преддверии новогодних праздников многие россияне становятся жертвами обмана недобросовестных продавцов, которые не в полной мере раскрывают условия проводимых акций. В том числе потребителей уверяют в том, что товар, приобретенный со скидкой, вернуть или обменять нельзя.
«Покупателю важно знать, что любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в том же порядке, как и обычно продаваемые аналогичные товары», — рассказали в ведомстве.
В том числе вернуть покупку можно, если непродовольственный товар оказался надлежащего качества или не подошел потребителю по каким-либо параметрам. Обмен должен состояться в течение 14 дней, не считая дня покупки.
С жалобами россиян призывают обращаться в местное управление Роспотребнадзора, также можно заполнить специальную форму на официальном сайте ведомства, пишут "Известия".
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