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Новости /  В стране  

«Роскосмос» пустил ликвидированные ракеты «Тополь» на металлолом

22 марта 2018 09:47
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«Роскосмос» пустил ликвидированные ракеты «Тополь» на металлолом
Утилизировать ракеты нужно до 30 ноября 2018 года.

Согласно размещенной документации, речь идет об утилизации элементов ликвидированных межконтинентальных ракет «Тополь», которые хранятся в Центре ликвидации МБР на Воткинском заводе в Удмуртии.

Исполнитель заказа, как указано в заявке, должен утилизировать девять комплектов ликвидированных ракет, а затем перечислить в федеральный бюджет денежные средства, полученные от реализации продуктов утилизации.

В документации отдельно указано, что ориентировочно из каждого комплекта можно будет получить по 198 г золота, 4,6 кг серебра, 5 г платины, 1,8 т черных и 1,5 т цветных металлов. В общей сложности при утилизации всех девяти комплектов ракет можно будет получить 1,8 кг золота, 42 кг серебра, 45 г платины, более 16 т черных и 13 т цветных металлов.

Утилизировать ракеты нужно до 30 ноября 2018 года. Работы должны проводиться в месте хранения ракет — на Воткинском заводе, пишет РБК.

В документах уточняется, что утилизация ракет проходит в рамках федеральной целевой программы «Промышленная утилизация вооружения и военной техники на 2011–2015 годы и на период до 2020 года».

Баллистическая ракета РС-12М «Тополь» была запущена в серийное производство в 1984 году. На вооружение была принята в 1988 году. Максимальное количество ракет «Тополь», находившихся на вооружении, — 369 единиц. За последние несколько лет количество находившихся на вооружении ракет «Тополь» стремительно сокращалось. На начало 2016 года их оставалось 72. Их вытесняют более совершенные ракеты «Тополь-М».

Фото: Александр Бабенко / ТАСС
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