«Роскосмос» подтвердил обыски в главном научном институте ведомства
20 июля 2018 12:58
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В главном научном институте «Роскосмоса» проходят обыски. Об этом в пятницу, 20 июля, заявил пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко, пишут "Известия".
Издание «Коммерсант» ранее сообщило, что следственная группа ФСБ приступила к проведению обысков в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, находится в Королеве), а также в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК, находится в Москве) Дмитрия Пайсона.
По информации журналистов, оперативные мероприятия проводятся в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).
Как отмечает телеканал РЕН ТВ, в настоящий момент ФСБ проверяет около 10 людей из отрасли. Их подозревают в сотрудничестве с западными спецслужбами.
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