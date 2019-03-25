«Роскосмос» обнаружил на «Союзе» следы пыли от сверления отверстия
25 марта 2019 12:08
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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал журналистам, что специалисты нашли следы металлической пыли, оставшейся от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09». Чтобы установить причины появления пыли, космонавты на орбите проведут следственный эксперимент по сверлению металлического бруска, пишет "Коммерсант".
Как пояснил господин Рогозин, у госкорпорации «нет ответа на вопрос», почему в определенных местах в бытовом отсеке была найдена стружка от сверления. «Либо это результат гравитации, тогда это земная версия, то есть стружка была притянута в определенное место. Либо это поток воздуха в бытовом отсеке. Там же стоят сифоны, воздух идет, и просто стружка стягивалась в один угол. Для того чтобы ответить на этот вопрос, придется, грубо говоря, взять брус и снова сверлить примерно в том же самом месте, чтобы посмотреть, как дальше материал будет распространяться. На Земле уже сверлили, надо сделать это в невесомости», — заявил глава «Роскосмоса».
Он уточнил, что госкорпорация пока не обращалась с просьбой о возбуждении уголовного дела. Для начала «Роскосмос» должен разобраться в причинах произошедшего, подчеркнул Дмитрий Рогозин.
«Уголовное дело возбуждается, если госкорпорация напишет заявление в прокуратуру о материальном ущербе. Соответственно, мы, безусловно, к этому придем, когда поймем, что реально произошло», — добавил он.
Отверстие в обшивке «Союза» обнаружили 30 августа 2018 года, когда датчики на Международной космической станции (МКС) показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти и загерметизировать дыру.
12 декабря российские космонавты вышли в космос для исследования внешней поверхности МКС. Они добрались до «Союза МС-09» и взяли с области отверстия мазки и образцы герметика. Один из космонавтов рассказал, что отверстие в «Союзе» просверлили изнутри.
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