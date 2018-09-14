"Росконтроль" протестировал средства для мытья посуды
14 сентября 2018 09:32
79
Всероссийский союз потребителей "Росконтроль" провёл проверку средств для мытья посуды по критериям качества и безопасности. Результаты тестов опубликованы на сайте союза.
В исследовании, которое проводили сотрудники Центра гигиены и эпидемиологии Москвы, приняли участие семь марок чистящих средств: Pril, AOS, Fairy, Sorti, Frosch, "Минута плюс" и "Просто".
Эксперты выяснили, что с посуды все образцы в целом смываются согласно требованиям. "Минута плюс" и Fairy показали результаты немного хуже.
Также у всех средств показатель pH находился в пределах нормы, что говорит о безопасности продукции. Однако AOS, Fairy и "Минута плюс" получили замечания по уровню токсичности.
Самыми эффективными по моющему эффекту оказались Pril, AOS и Fairy. Средства удаляют загрязнения на 95%, 94% и 92% соответственно. Уровень самой низкой эффективности показало средство "Минута плюс" — 83%. Остальные гели показали средний результат.
Самое дорогое средство — Pril, 159,9 рубля за килограмм, самый дешёвый гель — "Просто" по цене 13,9 рубля.
— Если сравнивать результаты с предыдущим исследованием, можно сказать, что качество Pril осталось прежним, Frosch показал даже лучшие результаты, чем в прошлый раз, а Fairy, напротив, сдал позиции, — указано в комментариях к исследованию.
Как отмечают специалисты, для того чтобы делать выводы о стабильности качества, требуются регулярные проверки гелей, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
102
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
335
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
479
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
597
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
978
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1805
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
493
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
598
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1550
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1111
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1192
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1150
Мероприятия