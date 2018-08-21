Роскомнадзор потребовал от СМИ отредактировать "матерную" фамилию футболиста
21 августа 2018 11:41
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Гендиректор издания Sports.ru Дмитрий Навоша сообщил в своем Твиттере, что ему в понедельник позвонили из Управления Роскомнадзора по СЗО и попросили изменить фамилию футболиста Paul Huia. В издании имя игрока написали на русском языке и в Роскомнадзоре обратили внимание на неблагозвучность фамилии, которая соответствует русскому написанию одного из матерных слов. Роскомнадзор предложил в статьях публиковать имя игрока на английском языке.
Paul Huia является вратарем сборных Соломоновых островов по футболу, мини-футболу и пляжному футболу, пишет "МК".
Фото pixabay.com
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