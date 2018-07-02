Роскачество сравнило чешское и российское пиво одного бренда
2 июля 2018 11:37
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Качество светлого фильтрованного пива одной и той же чешской марки, произведенное в России и за рубежом, находится практически на одном уровне, в то время как по цене товары отличаются. К такому выводы пришли эксперты Роскачества.
По результатам физико-химических и органолептических испытаний показатели качества обоих напитков оказались практически на одном уровне. И в российском, и в чешском пиве не были обнаружены искусственные ароматизаторы, красители, подсластители, консерванты.
Вместе с тем, по данным Роскачества, цена банки произведенного в России пива составляет 63 рубля, в то время как банка чешского стоит 130 рублей.
Расхождения в цене представитель производителя объяснил местом производства напитка. Локализация производства пива чешского бренда в России позволила сэкономить на транспортных и таможенных расходах и, соответственно, снизить конечную стоимость продукта.
Ранее в июне Роскачество проверило российский рынок пива и не выявило ни одного «синтетического» продукта, однако ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусовым качествам, пишут "Известия".
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