Роскачество проверило российское пиво перед ЧМ-2018
13 июня 2018 10:37
Роскачество в ходе проверки на российском рынке пива не выявило ни одного «синтетического» продукта, однако ни один из исследованных напитков не удостоился высшей оценки по вкусу.
Об этом говорится в сообщении ведомства, которое провело исследование качества пива в преддверии Чемпионата мира по футболу-2018.
«В ходе мониторинга качества пива всех самых популярных на российском рынке торговых марок не выявлено ни одного «синтетического» продукта, который был бы сделан […] экспресс-методом купажирования разных добавок и добавления спирта», — приводятся в сообщении слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой.
При этом в ведомстве отметили, что один из компонентов напитка — солод — действительно в установленных пропорциях может разбавляться несоложеными продуктами, что допускается законодательством, передает ТАСС.
По данным Роскачества, для приготовления пива должно использоваться не менее 80% солода и до 20% может приходиться на несоложеное сырье, то есть непророщенные зерна ячменя или других злаков, которые добавляют для создания купажа.
Проверка корреляции между количеством солода и вкусом проводилась с привлечением дегустационной комиссии, в которую вошли ведущие отраслевые эксперты международных ассоциаций. Обезличенным образцам ставились баллы за вкус, цвет, аромат, пеностойкость.
Отмечается, что по результатам испытаний вкуса самой высокой отметки комиссии Роскачества по всем показателям в 5,5 балла не получило ни одно пиво, пишут "Известия".
В начале апреля Роскачество признало поддельным 30% конька на российском рынке по итогам проверки 47 торговых марок алкогольного напитка.
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