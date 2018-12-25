«Роскачество» проверило российские игристые вина
25 декабря 2018 10:01
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«Роскачество» исследовало игристые вина российского производства.Дегустаторы оценили более 76% образцов выше среднего.
В исследовании участвовали напитки стоимостью от 200 до 1 тыс. рублей, сообщает «РИА Новости», продукция более 300 торговых марок, в том числе 50 игристых вин. Их оценивали 22 российских и два международных эксперта. 37 из 50 образцов войдут в регулярный каталог российских вин.
Эксперты отметили, что часть продукции с пометкой «Сделано в России» изготовлена не из российского винограда. Такие вина не вошли в каталог. Также из списка лучших исключены напитки, получившие оценку ниже 78 баллов из 100.
Лучшим в категории игристых, произведенных классическим методом стало «Премиум розовое» Абрау-Дюрсо (выпускается под маркой Victor Dravigny). Оно получило 84,9 балла. Следующие три места заняли напитки торговой марки «Шато Тамань» — белый брют (84,74 балла), полусухое белое «Мускатное» (84,35 балла) и розовый брют Селект Розе (84 балла).
13 декабря эксперты «Роскачества» дали советы по выбору шампанского на Новый год. По их словам, цена качественного напитка отечественного производства начинается от 300 рублей, дешевле может быть только продукция, содержащая красители и ароматизаторы, пишут "Известия".
pixabay.com
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