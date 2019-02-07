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Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС

7 февраля 2019 13:50
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Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС
В рамках пилотного проекта Минпромторга бензин проверяли по трем десяткам показателей.

Роскачество подвело первые итоги проверки бензина на АЗС. Исследование в Ставропольском крае показало, что 7 из 60 автозаправочных станций региона продавали фальсификат. В рамках пилотного проекта Минпромторга, бензин проверяли по трем десяткам показателей качества и безопасности.

В частности, его исследовали на соответствие ГОСТу, обязательным требованиям, которые установлены техрегламентом Таможенного союза, а также экологическим и эксплуатационным показателям.

Отмечается, что большинство проб с нарушениями были закуплены на маленьких заправках частных предпринимателей. В Роскачестве при этом подчеркнули, что доля нарушений по физико-химическим характеристикам топлива снизилась до 9%.

Ситуация улучшилась благодаря, в том числе, внедрению новых механизмов надзора на рынке, передает Радио Маяк.


pixabay.com
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