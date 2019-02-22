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Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка

22 февраля 2019 12:00
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Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка
В первую очередь при выборе напитка рекомендуют обратить внимание на этикетку.

Эксперты Роскачества проверили коньяк, продающийся на российских прилавках. Наивысшего балла (4,7) удостоились сразу пять марок этого напитка, из них четыре французских и один российский производитель.
В Роскачестве также напомнили о правилах выбора и дегустации качественного коньяка трехлетней выдержки. По словам специалистов, такой алкоголь в среднем дешевле более выдержанных «собратьев», а объемы его продаж больше, пишут "Известия".

В первую очередь при выборе напитка рекомендуют обратить внимание на этикетку, где должна присутствовать вся необходимая информация: от наименования продукта до адреса производителя. Специалисты отмечают, что чем больше выдержка коньяка, тем ярче, сложнее вкус и выше цена.

По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку. С учетом акцизов и технологии производства стоимость должна составлять не менее 450 рублей.

«Найти настоящий и недорогой коньяк за 500 рублей сегодня действительно можно, но цена ниже этой как минимум должна насторожить», — добавили в организации.

Сообщается, что минимальный риск столкнуться с подделкой будет при покупке алкоголя в специализированных, фирменных магазинах. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на цвет напитка: чем меньше выдержка, тем обычно светлее коньяк. Также о выдержке напитка говорят его вязкость и цвет — напиток оставляет хорошо видные следы — «ножки». Чем медленнее они стекают по стенкам бокала, тем напиток старше.

«И если, например, вы обнаружите, что коньяк с тремя звездочками имеет темный цвет гречишного меда, то подумайте, стоит ли покупать такой товар», — сказал главный редактор журнала «Спиртные напитки» Михаил Бедняков.

Отмечается также, что наливать коньяк нужно не в рюмку. Для этого напитка существуют либо в специальные бокалы — снифтеры, либо дегустационные бокалы тюльпановидной формы. Специалисты отмечают, что вкус коньяка лучше всего сочетается с кофе, сигарой, шоколадом и лимоном.


Фото: pixabay.com
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