Роскачество дало рекомендации по выбору коньяка
22 февраля 2019 12:00
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Эксперты Роскачества проверили коньяк, продающийся на российских прилавках. Наивысшего балла (4,7) удостоились сразу пять марок этого напитка, из них четыре французских и один российский производитель.
В Роскачестве также напомнили о правилах выбора и дегустации качественного коньяка трехлетней выдержки. По словам специалистов, такой алкоголь в среднем дешевле более выдержанных «собратьев», а объемы его продаж больше, пишут "Известия".
В первую очередь при выборе напитка рекомендуют обратить внимание на этикетку, где должна присутствовать вся необходимая информация: от наименования продукта до адреса производителя. Специалисты отмечают, что чем больше выдержка коньяка, тем ярче, сложнее вкус и выше цена.
По данным Роскачества, минимальная стоимость напитка в магазине составляет 371 рубль за пол-литровую бутылку. С учетом акцизов и технологии производства стоимость должна составлять не менее 450 рублей.
«Найти настоящий и недорогой коньяк за 500 рублей сегодня действительно можно, но цена ниже этой как минимум должна насторожить», — добавили в организации.
Сообщается, что минимальный риск столкнуться с подделкой будет при покупке алкоголя в специализированных, фирменных магазинах. Кроме того, рекомендуется обратить внимание на цвет напитка: чем меньше выдержка, тем обычно светлее коньяк. Также о выдержке напитка говорят его вязкость и цвет — напиток оставляет хорошо видные следы — «ножки». Чем медленнее они стекают по стенкам бокала, тем напиток старше.
«И если, например, вы обнаружите, что коньяк с тремя звездочками имеет темный цвет гречишного меда, то подумайте, стоит ли покупать такой товар», — сказал главный редактор журнала «Спиртные напитки» Михаил Бедняков.
Отмечается также, что наливать коньяк нужно не в рюмку. Для этого напитка существуют либо в специальные бокалы — снифтеры, либо дегустационные бокалы тюльпановидной формы. Специалисты отмечают, что вкус коньяка лучше всего сочетается с кофе, сигарой, шоколадом и лимоном.
Фото: pixabay.com
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