Река из шоколада заблокировала движение на трассе в Аризоне
15 января 2019 09:12
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Река из жидкого шоколада заблокировала движение в районе американского города Флагстафф в штате Аризона. На трассе опрокинулась автоцистерна, из которой на проезжую часть вылилось более 13 тысяч литров шоколада. Об этом сообщает управление общественной безопасности Аризоны. Уборка обещает быть вкусной», – указало ведомство.
Для того, чтобы убрать шоколад с дороги потребовалось не менее четырех часов. Вскоре движение по трассе было восстановлено, передает Радио Маяк.
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