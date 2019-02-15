Рассекречены документы к 30-летию вывода советских войск из Афганистана
15 февраля 2019 09:40
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Новый документальный проект раскрывает историю воинских частей, которые с первых дней выполняли интернациональный долг в Афганистане, и рассказывает о подвигах и совершивших их героях. Среди них – генерал-лейтенант Руслан Аушев, впоследствии возглавлявший Республику Ингушетия, начальник Генштаба ВС в 1992 году генерал армии Виктор Дубынин и поэт лейтенант Александр Стовба. Среди документов – электронные версии исторических формуляров 149 гвардейского и 181 мотострелковых полков, а также 122 стрелкового полка, боевой путь которых начался еще в годы Великой Отечественной войны.
В период Афганской войны полки были задействованы в боевых операциях по окружению и уничтожению мятежников, оказании помощи в установлении легитимной власти в освобожденных районах страны. Советский Союз 15 февраля 1989 года завершил вывод своего военного контингента из Афганистана. Это событие поставило точку в афганской войне, передает Радио Маяк.
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