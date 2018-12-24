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Новости /  В стране  

Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовой площадке Восточного

24 декабря 2018 10:38
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Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовой площадке Восточного
Предстоящий пуск станет четвертым в истории космодрома Восточный.

Ракеты «Союз-2.1а» установили на стартовой площадке космодрома Восточный. Запуск должен состояться 27 декабря, сообщает ТАСС.

Ракета-носитель выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и 26, а также космические аппараты США, Германии, Испании, Японии и ЮАР.

Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. В частности, в их задачи входит наблюдение за гидрометеорологическими явлениями, крупными выбросами загрязняющих веществ в природу, ледовой обстановки и т.п.
Предстоящий пуск станет четвертым в истории космодрома Восточный. Предыдущий старт состоялся 1 февраля текущего года. Тогда на орбиту вывели космические аппараты «Канопус-В» № 3 и 4, пишут "Известия".

pixabay.com
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