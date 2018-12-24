Ракету «Союз-2.1а» установили на стартовой площадке Восточного
24 декабря 2018 10:38
76
Ракеты «Союз-2.1а» установили на стартовой площадке космодрома Восточный. Запуск должен состояться 27 декабря, сообщает ТАСС.
Ракета-носитель выведет на орбиту российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» № 5 и 26, а также космические аппараты США, Германии, Испании, Японии и ЮАР.
Спутники «Канопус-В» предназначены для мониторинга техногенных и природных чрезвычайных ситуаций. В частности, в их задачи входит наблюдение за гидрометеорологическими явлениями, крупными выбросами загрязняющих веществ в природу, ледовой обстановки и т.п.
Предстоящий пуск станет четвертым в истории космодрома Восточный. Предыдущий старт состоялся 1 февраля текущего года. Тогда на орбиту вывели космические аппараты «Канопус-В» № 3 и 4, пишут "Известия".
pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
23 декабря 2018 11:38
На данный момент всего известно о 62 погибших, 584 пострадали. В мире
2229
21 декабря 2018 10:57
С начала декабря идёт подготовка трассы на базе "Чайка". Спорт в регионе
230
20 декабря 2018 09:59
Теперь с 38-летним мужчиной разбираются и полиция, и ФСБ. Криминал
273
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1871
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
738
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1139
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1235
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1087
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1461
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1849
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1956
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3187
Мероприятия