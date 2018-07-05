Работодателям предложили премировать некурящих сотрудников
5 июля 2018 13:54
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Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Максим Топилин предположил, что работодатели могли бы стимулировать некурящих сотрудников премиями. Об этом пишет «Коммерсантъ».
- При этом все же не нужно никаких ограничений - вычетов или штрафов. При стимулировании работодатель может давать больше денег тем, кто не курит и не теряет рабочее время из-за этого,- сказал министр.
Говоря об экономических мерах, которые смогут побудить сотрудников придерживаться здорового образа жизни, Максим Топилин отметил, что таких стимулов пока нет.
«Коммерсантъ» напоминает, что в январе 2017 года министр подверг критики идею Минздрава об увеличении рабочего дня для курильщиков. Тогда он посоветовал министерству заняться реформой обязательного медицинского страхования, вместо регулирования рабочего дня курильщиков.
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