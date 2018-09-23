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РКК "Энергия" вслед за SpaceX предложила экскурсии к Луне

23 сентября 2018 12:25
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РКК
Экспедиция будет длиться неделю и позволит увидеть путешественникам поверхность спутника Земли.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" готова предложить туристам полёт вокруг Луны на корабле "Союз". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в отрасли.
По данным агентства, "Энергия" уже давно разрабатывает программу путешествия туристов к спутнику Земли. Согласно ей, корабль сможет облететь Луну в нескольких сотнях километров от поверхности. Срок такой экспедиции — около семи дней. А стоимость полёта будет составлять от 150–180 миллионов долларов.
Отмечается, что сейчас цены выросли в связи с пересмотром экономических требований. На начальном этапе, когда "Энергия" и американская компания Space Adventures первыми предложили туристические полёты к Луне, цена билета была от 120–150 миллионов долларов.

Ранее экспедицию к верному спутнику Земли сочли возможной в 2021–2022 годах. А недавно компания SpaxeX назвала имя первого космического путешественника, который отправится к Луне. Им стал японский миллиардер-предприниматель Юсаку Маэдзава, пишет Лайф.

Фото pixabay.com
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