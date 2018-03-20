Путина на выборах президента поддержали более 56 млн россиян

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Рекордное количество избирателей – более 56 млн человек – на воскресных выборах президента поддержали кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина.Это означает, что россияне массово поддержали программу развития страны, изложенную национальным лидером в недавнем послании Федеральному собранию, передает Радио Маяк.По данным Центральной избирательной комиссии, в голосовании приняли участие почти 68% избирателей.