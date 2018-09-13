Путин заявил об отсутствии у России агрессивных планов
13 сентября 2018 09:51
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Президент РФ Владимир Путин назвал Россию миролюбивым государством и заверил, что у Москвы не может быть агрессивных планов в отношении других стран. Об этом он заявил 13 сентября на забайкальском полигоне Цугол в ходе полевого смотра войск на учениях «Восток-2018».
«Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы», — цитирует российского лидера «Интерфакс».
Вместе с тем Путин подчеркнул, что долг армии страны заключается в защите ее суверенитета, безопасности и национальных интересов.
«А если потребуется — и поддержать союзников», — отметил глава государства.
Путин также поприветствовал более 80 наблюдателей, прибывших на тренировки из 57 стран мира. Он подчеркнул, что учения «Восток-2018» проходят на высоком уровне и показывают, что армия РФ может противостоять серьезным угрозам.
«Россия и дальше будет укреплять свои вооруженные силы», — добавил он.
«Восток-2018» стали самыми крупными учениями в истории российской армии с 1981 года. Они проходят с 11 по 17 сентября под личным руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу на Дальнем Востоке, в Японском, Охотском и Беринговом морях. В маневрах задействованы около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. caмолетов, вepтолетов и беcпилотников, а также до 36 тыс. танков и других военных машин, а также до 80 военных кораблей и судов обеспечения.
Ранее 13 сентября стало известно о завершении основного этапа тренировок. В его ходе российские войска совместно с китайскими и монгольскими военнослужащими разгромили условного противника, пишут "Известия".
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