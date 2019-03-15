Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Новой Зеландии
15 марта 2019 12:57
30
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом в мечетях в городе Крайстчерч. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля 15 марта.
«Нападение на мирных граждан, собравшихся на молитву, потрясает своей жестокостью и цинизмом. Рассчитываю, что все причастные к этому преступлению понесут заслуженное наказание», — сказано в сообщении российского лидера.
Путин подчеркнул, что граждане России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в этой атаке, а также надеются на скорейшее выздоровление пострадавших.
Ранее 15 марта злоумышленники напали на посетителей мечети в городе Крайстчерч и мечети в Линвуде (пригород Крайстчерча). По последним данным, жертвами атаки стали 49 человек, в том числе женщины и дети, еще 48 госпитализированы с огнестрельными ранениями. Предварительно, россиян среди пострадавших и погибших нет.
Ардерн назвала произошедшее терактом, совершенным сторонником ультраправых взглядов. Задержаны четверо — одна женщина и трое мужчин. Момент задержания одного из них попал на видео. Одним из исполнителей атаки является 28-летний гражданин Австралии. Власти Австралии сотрудничают с новозеландскими коллегами, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
51
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1078
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
346
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
620
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
842
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
835
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1223
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1370
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
639
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
811
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1262
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1012
Мероприятия