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Новости /  В стране  

Путин встретился в Сочи с членами сборных команд России по шахматам

21 сентября 2018 09:12
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Путин встретился в Сочи с членами сборных команд России по шахматам Спортсмены отправляются на Всемирную шахматную олимпиаду в Грузию.
Спортсмены отправляются на Всемирную шахматную олимпиаду в Грузию.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "состоялся краткий разговор о популяризации шахмат в России и о воспитании нового поколения шахматистов, в том числе на базе центра "Сириус", где уже два года действует соответствующее направление под руководством Владимира Крамника", передает Радио Маяк.
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