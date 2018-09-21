Путин встретился в Сочи с членами сборных команд России по шахматам

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Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "состоялся краткий разговор о популяризации шахмат в России и о воспитании нового поколения шахматистов, в том числе на базе центра "Сириус", где уже два года действует соответствующее направление под руководством Владимира Крамника", передает Радио Маяк.