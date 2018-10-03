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Путин ужесточил наказание за отказ удалять ложную информацию

3 октября 2018 13:37
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Путин ужесточил наказание за отказ удалять ложную информацию
Документ уже опубликован на сайте правовой информации.

В России ужесточили наказание за отказ опровергать ложные сведения. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ уже опубликован на сайте правовой информации.
Согласно нововведениям, теперь штраф в размере 20 тысяч рублей ожидает тех, кто продолжит распространять фейковую информацию. Юридические лица будут наказываться штрафом до 200 тысяч рублей. За повторное нарушение предусмотрен арест до 15 суток, сообщает "ФедералПресс".

Также внесены изменения в статью, предусматривающую неисполнение приговора суда. Те, кто уже был подвергнут административному наказанию за данное нарушение, будут привлечены к уголовной ответственности. Речь идет о крупных штрафах, исправительных работах и лишении свободы до года, пишет ТАСС.


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