Путин рассказал, какая полоса у России: черная или белая
7 июня 2018 13:17
Президент России Владимир Путин в ходе ответа на первый вопрос на сегодняшней «прямой линии» рассказал, какая сейчас полоса в России: белая или черная.
Ведущий напомнил, что на прошлой «прямой линии» Путин сказал, что полоса сейчас серая, пишет Газета.ру.
«В какой полосе мы сейчас находимся? Мы двигаемся в сторону устойчивого белого цвета. Но и в природе нет абсолютно чистых цветов», — заявил Путин.
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