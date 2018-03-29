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Путин принес соболезнования в связи с кончиной Олега Анофриева

29 марта 2018 11:26
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Путин принес соболезнования в связи с кончиной Олега Анофриева
Народный артист России Олег Анофриев скончался в возрасте 87 лет в четверг, 28 марта.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Олега Анофриева, пишет РЕН.tv.

"Олег Андреевич был светлым, искренним, удивительно талантливым и обаятельным человеком. В памяти людей самых разных поколений навсегда останутся его замечательные песни, узнаваемый и неповторимый голос, роли, которые он сыграл в кино и на театральной сцене", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Голос "Бременских музыкантов", актер и исполнитель Олег Анофриев скончался накануне в одной из столичный больниц. Ему было 87 лет.
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