Путин принес соболезнования в связи с кончиной Олега Анофриева

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народного артиста России Олега Анофриева, пишет РЕН.tv."Олег Андреевич был светлым, искренним, удивительно талантливым и обаятельным человеком. В памяти людей самых разных поколений навсегда останутся его замечательные песни, узнаваемый и неповторимый голос, роли, которые он сыграл в кино и на театральной сцене", - говорится в сообщении на сайте Кремля.Голос "Бременских музыкантов", актер и исполнитель Олег Анофриев скончался накануне в одной из столичный больниц. Ему было 87 лет.