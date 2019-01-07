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Путин поздравил православных россиян с Рождеством

7 января 2019 10:25
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Путин поздравил православных россиян с Рождеством Он пожелал всем гражданам России, празднующим Рождество, здоровья, успехов и благополучия.
Он пожелал всем гражданам России, празднующим Рождество, здоровья, успехов и благополучия.

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан страны с Рождеством Христовым. Об этом в понедельник, 7 января, сообщается на сайте Кремля.

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности», — сказал глава государства.

Он отметил, что с этим праздником связаны семейные обычаи, которые передаются из поколения в поколение, а также вера в перемены и исполнение желаний.

По словам Путина, Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую роль в жизни страны: решают социальные проблемы, заботятся об укреплении института семи, воспитании молодежи. Их работа заслуживает признательности и уважения, подчеркнул президент.

В завершении он пожелал всем гражданам России, празднующим Рождество, здоровья, успехов и благополучия, пишут "Известия".
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