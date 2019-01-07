Путин поздравил православных россиян с Рождеством
7 января 2019 10:25
263
Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан страны с Рождеством Христовым. Об этом в понедельник, 7 января, сообщается на сайте Кремля.
«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности», — сказал глава государства.
Он отметил, что с этим праздником связаны семейные обычаи, которые передаются из поколения в поколение, а также вера в перемены и исполнение желаний.
По словам Путина, Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют большую роль в жизни страны: решают социальные проблемы, заботятся об укреплении института семи, воспитании молодежи. Их работа заслуживает признательности и уважения, подчеркнул президент.
В завершении он пожелал всем гражданам России, празднующим Рождество, здоровья, успехов и благополучия, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
448
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
730
3 января 2019 12:51
Необходимо создать условия для того, чтобы людям было интересно, заявил Дмитрий Азаров. Социум
711
2 января 2019 12:45
700 новогодних игрушек представлено в Музее Победы в Москве. Социум
908
2 января 2019 12:12
Регион подводит итоги 2018 года. Социум
584
31 декабря 2018 10:25
Современные технологии дают возможность воспроизвести на поверхности ёлок разнообразные тематические сюжеты под музыку. Культура
1181
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1387
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1210
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1556
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1947
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2100
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3335
Мероприятия