Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю
5 февраля 2019 12:52
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Президент РФ Владимир Путин поздравил буддистов страны с наступлением Нового года по лунному календарю. Соответствующая телеграмма была опубликована на сайте Кремля:
"Поздравляю вас с наступлением Нового года по лунному календарю и началом Белого месяца. Российские буддисты, опираясь на многовековые исторические, культурные, духовные традиции своих предков, широко отмечают это знаменательное событие"
Путин отметил важность того, что общины активно принимают участие в жизни государства и общества.
— ...большое внимание уделяется воспитанию молодёжи, реализации востребованных благотворительных и просветительских инициатив, — уточнил российский лидер.
Он подчеркнул, что столь плодотворная работа достойна самого глубокого уважения, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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