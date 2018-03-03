Путин пообещал ввести почетное звание для журналистов
3 марта 2018 11:56
206
Президент России Владимир Путин пообещал, что в РФ будет введено почетное звание для журналистов.
"Мы эту инициативу доведем до логического завершения, и будем практиковать присвоение этих почетных званий", - заверил глава государства, отвечая на вопросы участников медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Правда и справедливость", пишет ТАСС.
Ранее тема введения званий заслуженных журналистов поднималась на встрече Путина с главными редакторами российских СМИ, тогда глава государства также поддержал данную идею.
По мнению Путина, введение почетных званий связано с общественным признанием важности журналистского труда. "Очень много примеров в мировой журналистике, когда очень трудно отличить журналистику от литературного творчества; журналистика всегда на пике общественных интересов, на пике общественных проблем и вклад журналистов в решение этих проблем - от ЖКХ до коррупции - очень важен", - уверен Путин. Он также отметил, что "есть совершенно уникальные примеры личного мужества, когда журналисты работают в горячих точках". "Это естественно, если общество будет обращать на это внимание и соответствующим образом оценивать", - полагает президент.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
575
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
519
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1055
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
731
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
785
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2139
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1398
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
681
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3831
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2209
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2647
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2547
Мероприятия