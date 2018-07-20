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Путин полностью сменил состав президиума Госсовета: новые фамилии

20 июля 2018 13:50
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Путин полностью сменил состав президиума Госсовета: новые фамилии
Документ опубликован на сайте Кремля.

Стал известен новый состав президиума Государственного совета Российской Федерации. Распоряжение, согласно которому утверждены новые фамилии, подписал президент РФ Владимир Путин.
Отметим, что предыдущая смена состава Госсовета произошла 23 ноября 2017 года. Тогда, Путин исключил главу Югры Наталью Комарову из президиума Госсовета. Ее сменил бывший губернатор Ямала, а ныне министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. Также в него входили губернатор Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Забайкалья Наталья Жданова, глава ЕАО Александр Левинталь, губернатор Новгородской области

Сейчас же Путин решил полностью сменить состав президиума Госсовета. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кремля, было проведена плановая ротация состава президиума.
Как указано в распоряжении, подписанном лидером российского государства, в новый состав президиума Госсовета вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, глава Республики Адыгея Марат Кумпилов, губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, пишет ФедералПресс.
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