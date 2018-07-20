Путин полностью сменил состав президиума Госсовета: новые фамилии
20 июля 2018 13:50
116
Стал известен новый состав президиума Государственного совета Российской Федерации. Распоряжение, согласно которому утверждены новые фамилии, подписал президент РФ Владимир Путин.
Отметим, что предыдущая смена состава Госсовета произошла 23 ноября 2017 года. Тогда, Путин исключил главу Югры Наталью Комарову из президиума Госсовета. Ее сменил бывший губернатор Ямала, а ныне министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. Также в него входили губернатор Северной Осетии Вячеслав Битаров, глава Марий Эл Александр Евстифеев, губернатор Забайкалья Наталья Жданова, глава ЕАО Александр Левинталь, губернатор Новгородской области
Сейчас же Путин решил полностью сменить состав президиума Госсовета. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Кремля, было проведена плановая ротация состава президиума.
Как указано в распоряжении, подписанном лидером российского государства, в новый состав президиума Госсовета вошли губернатор Калининградской области Антон Алиханов, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, глава Республики Адыгея Марат Кумпилов, губернатор Пермского края Максим Решетников и глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, пишет ФедералПресс.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
444
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
504
3 июля 2018 12:53
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области. Культура
674
1 июля 2018 11:11
Местные жители гадают, что стало причиной явления. Происшествия
2228
25 июня 2018 10:34
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. ЧМ-2018
2669
20 июня 2018 14:02
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1166
Фоторепортажи
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1118
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1077
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2785
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1848
24 июня 2018 21:18
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка. ЧМ-2018
3023
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
353
Мероприятия