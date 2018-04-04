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Путин подписал закон об ответственности для употребивших алкоголь водителей

4 апреля 2018 13:32
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Путин подписал закон об ответственности для употребивших алкоголь водителей
Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий введение административной ответственности для водителей, в крови которых обнаружится более 0,3 г спирта на литр крови. Соответствующий документ опубликован на сайте правовой информации.

При этом установленная ранее форма определения факта употребления алкоголя не меняется. Факт будет фиксироваться при обнаружении 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха. Несмотря на это, административная ответственность наступит в случае обнаружения в крови 0,3 и более грамм на литр крови.

Ранее 3 апреля президент также утвердил закон о запрете коммерческой рекламы на квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг, пишут "Известия".
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