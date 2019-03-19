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Путин подписал закон о цифровых правах

19 марта 2019 10:16
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Путин подписал закон о цифровых правах
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте 2018 года.

Президент России Владимир Путин подписал закон, создающий основу для регулирования отношений в рамках цифровой экономики, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в марте 2018 года спикером палаты Вячеславом Володиным и главой думского комитета по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым (ЕР). Проект закрепляет в законодательстве России базовое понятие "цифровое право", вводя в Гражданский кодекс статью 141.1 "Цифровые права", сообщает РИА Новости.

Как пояснял ранее Крашенинников, закрепление понятия "цифровое право" в Гражданском кодексе позволит определить его место в системе объектов гражданских прав, допустить оборот этого объекта, в том числе куплю-продажу, а также предоставить гражданам и юридическим лицам защиту по сделкам с цифровыми правами.
Закон также совершенствует правила, касающиеся формы сделок с цифровыми правами, в том числе договоров. Крашенинников ранее заявлял, что, в частности, предлагается приравнять к простой письменной форме сделки выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств.
При этом, согласно закону, необходимо соблюсти два условия: используемые при волеизъявлении технические средства должны позволять воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание сделки и должен быть использован любой способ, позволяющий достоверно определить лицо, выразившее волю.

Кроме того, закон дополняет Гражданский кодекс правилом, что сделка может предусматривать исполнение ее сторонами обязательств при наступлении определенных обстоятельств - путем применения информационных технологий, то есть исполнение произведет сама информационная система.
Как ранее пояснял Крашенинников, в результате лицо, покупающее тот или иной виртуальный объект, получит его автоматически при наступлении указанных в соглашении обстоятельств. У продавца будет списано цифровое право, а у покупателя деньги.
Документ также решает вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (big data), для чего в новой статье 783.1 Гражданского кодекса вводится конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации. При этом закрепляется, что договором может предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам, пояснял ранее глава комитета.
Володин, в свою очередь, ранее отмечал, что законопроект о цифровых правах формирует основу для развития цифровой экономики и направлен на реализацию послания президента РФ Владимира Путина.
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