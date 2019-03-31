Путин подписал указ о весеннем призыве
31 марта 2019 12:11
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Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в апреле - июле, в войска отправятся 135 тысяч человек, документ опубликован на сайте Кремля.
В соответствии с указом с 1 апреля по 15 июля будет осуществлен призыв на военную службу граждан России в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с законом "О воинской обязанности и военной службе" призыву на военную службу - в количестве 135 тысяч человек.
"Осуществить в соответствии с федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" увольнение с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек", - добавляется в тексте.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования, сообщает РИА Новости.
Фото pixabay.com
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