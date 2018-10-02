Путин поддержал предложение о частичном отказе от доллара
2 октября 2018 14:02
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Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент РФ Владимир Путин в целом поддержал его предложения по дедолларизации экономики страны. При этом речь не идет о полном отказе от американской валюты.
На вопрос, поддержал ли президент его предложения по дедолларизации Костин ответил «В целом, да», – сообщает РИА «Новости». На вопрос, идет ли речь о полном отказе от доллара, он ответил «Нет».
Обсуждение частичного отказа от доллара активизировалось в августе, в связи с санкциями США.
Глава ВТБ назвал четыре основных направления своего плана по уходу от доллaра: переход на расчеты в других вaлютах; перeрегистрация крупнейших хoлдингов страны под юрисдикцию РФ; переход к размещению еврооблигаций через российский депозитарий; лицензирование всех участников фoндового рынка по принципу eдиных правил работы.
Минфин, ЦБ и Минэкономразвития также поддержали план Костина.
При этом запрет на свободное хождение доллара никто вводить не планирует, пишет "ФедералПресс".
Фото pixabay.com
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