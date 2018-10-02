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Новости /  В стране  

Путин поддержал предложение о частичном отказе от доллара

2 октября 2018 14:02
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Путин поддержал предложение о частичном отказе от доллара Запрет на свободное хождение американской валюты никто вводить не планирует.
Запрет на свободное хождение американской валюты никто вводить не планирует.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что президент РФ Владимир Путин в целом поддержал его предложения по дедолларизации экономики страны. При этом речь не идет о полном отказе от американской валюты.
На вопрос, поддержал ли президент его предложения по дедолларизации Костин ответил «В целом, да», – сообщает РИА «Новости». На вопрос, идет ли речь о полном отказе от доллара, он ответил «Нет».
Обсуждение частичного отказа от доллара активизировалось в августе, в связи с санкциями США.

Глава ВТБ назвал четыре основных направления своего плана по уходу от доллaра: переход на расчеты в других вaлютах; перeрегистрация крупнейших хoлдингов страны под юрисдикцию РФ; переход к размещению еврооблигаций через российский депозитарий; лицензирование всех участников фoндового рынка по принципу eдиных правил работы.

Минфин, ЦБ и Минэкономразвития также поддержали план Костина.
При этом запрет на свободное хождение доллара никто вводить не планирует, пишет "ФедералПресс".


Фото pixabay.com

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