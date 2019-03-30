Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
30 марта 2019 11:09
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Президент РФ Владимир Путин и сотрудники кремлевской администрации подали декларации о доходах за 2018 год, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Все подали. Опубликуем в установленные законом сроки", - сказал Песков РИА Новости.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на четырнадцатой большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Согласно декларации 2017 года, Путин заработал более 18,7 миллиона рублей, в то время как годом ранее его доход составил 8,86 миллиона рублей. Увеличение доходов у президента РФ почти на 10 миллионов рублей в 2017 году связано с продажей им земельного участка.
Больше других сотрудников Кремля задекларировал в 2017 году глава администрации президента Антон Вайно. Доход его составил 255,8 млн рублей, что почти в 26 раз больше по сравнению с 2016 годом. Увеличение его доходов также было связано с продажей объектов недвижимости.
Ежегодно сайты Кремля и правительства России публикуют декларации о доходах представителей российской власти. Как правило, это происходит в апреле, сообщает РИА Новости.
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