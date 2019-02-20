Путин огласит сегодня послание Федеральному собранию
20 февраля 2019 09:15
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Владимир Путин выступит сегодня с посланием Федеральному собранию в Гостином дворе. Как сообщает пресс-служба главы государства, в последние дни и недели он вплотную работал над текстом обращения, в котором излагает свою оценку положения дел в стране. Над документом также работали в администрации президента, в министерствах и ведомствах. По итогам оглашения послания Владимир Путин подпишет несколько конкретных поручений.
Добавим, Кремль аккредитовал 761 журналиста из российских и зарубежных СМИ. В прошлом году президент впервые выступал с посланием за пределами Кремля – в Центральном выставочном зале Манеж.
По словам Дмитрия Пескова, это было связано с расширением числа приглашенных и необходимостью установки видеоаппаратуры. В этом году обращение главы государства к парламенту будет дважды юбилейным: 24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало этой практике в новейшей истории России, а для самого Путина нынешнее послание станет 15-м, передает Радио Маяк.
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