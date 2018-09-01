Путин назвал убийство Захарченко подлым
1 сентября 2018 11:46
149
Президент РФ Владимир Путин заявил, что убийство главы ДНР Александра Захарченко было подлым и стало свидетельством того, что избравшие путь террора не хотят искать мирное разрешение конфликта в Донбассе.
— Подлое убийство Александра Захарченко — это ещё одно свидетельство: те, кто выбрал путь террора, насилия, запугивания, не хотят искать мирное, политическое решение конфликта, не хотят вести реальный диалог с жителями Юго-Востока, — говорится в телеграмме, направленной президентом РФ в Донецк.
Владимир Путин отметил, что совершившие теракт сделали ставку на дестабилизацию ситуации. Президент РФ заверил, что "этого у них не получится".
Напомним, мощный взрыв прогремел вчера в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Глава ДНР Александр Захарченко получил смертельное ранение, а впоследствии скончался в больнице.
Сообщалось о задержании подозреваемых в покушении на Захарченко. Одним из них может быть охранник главы ДНР, пишет Лайф.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
302
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
828
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1459
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1025
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1850
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1619
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
312
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1233
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
848
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
937
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
937
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
686
Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018