Путин и Медведев выразили соболезнование родным и близким Иосифа Кобзона
31 августа 2018 10:18
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Певец ушёл из жизни на 81-м году. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко объявил трёхдневный траур в память о Кобзоне, уроженце Донбасса.
Прощание с артистом пройдет в Концертом зале имени Чайковского 2 сентября. Похоронят Кобзона на Востряковском кладбище, рядом с могилой матери, передает Радио Маяк.
Общественная палата России намерена обратиться к властям с предложением увековечить имя Иосифа Кобзона как в Москве, так и на общероссийском уровне.
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