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Путин: за 10 месяцев этого года ВВП вырос на 1,7%

20 декабря 2018 13:55
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Путин: за 10 месяцев этого года ВВП вырос на 1,7%
Безработица снизилась на 5,2%.

"Несколько слов скажу об итогах этого года. По последним данным, за 10 месяцев этого года ВВП вырос на 1,7%". Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции.
По его словам, наблюдается рост промышленного производства, растет грузооборот и объемы розничной торговли. Зафиксировал хоть и незначительный, но рост реальной заработной платы. По последним данным, он составит 0,5%. Безработица снизилась на 5,2%, в прошлом году этот показатель был – 4,8%, передает Радио Маяк.

Пресс-конференция проходит в Центре международной торговли. Прямую трансляцию ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24", "Первый", радиостанции "Маяк", "Вести FM", "Радио России", а также сайт Вести.Ru, на сайте Вести.Ru трансляцию можно смотреть с сурдопереводом.

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