Путин 20 марта проведет совещание с членами правительства
20 марта 2019 09:25
143
Владимир Путин проведет сегодня совещание с членами правительства. Основной темой будут итоги развития Крыма за последние пять лет, сообщили в пресс-службе Кремля. С докладами выступят глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
Напомним, в понедельник президент приезжал в Севастополь и Симферополь – на торжества в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией. Владимир Путин отметил, что для развития полуострова сделано многое, но предстоит еще немало работы, передает Радио Маяк.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
375
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
360
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
806
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
540
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1485
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
690
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
594
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1589
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1770
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
961
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
876
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1326
Мероприятия