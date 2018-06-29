Пуск самарской ракеты намечен на 10 июля
29 июня 2018 10:21
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10 июля в 00:51 мск с пусковой установки 6 площадки 31 космодрома БАЙКОНУР запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-09». Об этом сообщает Роскосмос
Цель полета: доставка на борт Международной космической станции топлива, продуктов, воды и других грузов, необходимых для эксплуатации станции в пилотируемом режиме.
Головной разработчик РН ‑ АО «РКЦ «Прогресс» (г. Самара).
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