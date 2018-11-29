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Провокация в Керченском проливе задумывалась как повод для введения военного положения

29 ноября 2018 09:07
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Провокация в Керченском проливе задумывалась как повод для введения военного положения
Об этом заявил Владимир Путин.

Провокация в Керченском проливе задумывалась властями Украины как повод для введения военного положения в преддверии президентских выборов в стране. Об этом заявил Владимир Путин на форуме «ВТБ Капитал» «Россия зовет!». По его словам, рейтинг нынешнего главы Украины Петра Порошенко низкий, он даже может не пройти во второй тур. «Поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего из оппозиции», – отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что даже после присоединения Крыма к России и конфликта на Донбассе военное положение на Украине не вводилось, а сейчас произошел лишь небольшой пограничный инцидент. Действия российских пограничников в Керченском проливе Владимир Путин назвал законными, они выполнили свой воинский долг и защитили территориальную целостность Российской Федерации.

Глава государства также выразил уверенность, что нынешняя «пена» в политике Киева схлынет, и украинский народ даст оценку сегодняшней власти своей страны, передает Радио Маяк.

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