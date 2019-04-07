Я нашел ошибку
сегодня  Воскресенье, 7 апреля, 16:08
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +5 °C, Тольятти  +4 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 07/04:
USD 65.41
0.08
EUR 73.44
0.02
Искать
Новости /  В стране  

Прошли испытания нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ»

7 апреля 2019 09:33
138
Прошли испытания нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ»
Помимо этого, в ходе учений был испытан комплекс «Валдай», способный посадить беспилотник.

Воздушно-космические войска России провели испытания нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов. По словам Грехова, испытания комплекса прошли в рамках боевых учений. «Панцирь-СМ» эффективно показал себя против сверхмалых целей, в частности беспилотников.

Помимо этого, в ходе учений был испытан комплекс «Валдай», способный посадить беспилотник.

Первые комплексы «Панцирь-СМ» были изготовлены в 2017 году. Как отмечает агентство РИА Новости, отличительной особенностью "Панцирь-СМ" является новая многофункциональная прицельная станция. Благодаря этому РЛС видит цели на дальности до 75 километров.

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
7 апреля 2019  12:49
Взрыв или метеорит в Самаре? Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля
Взрыв или метеорит в Самаре?
  Горожане обсуждают вспышку и взрывы в небе 6 апреля.
Происшествия
324
7 апреля 2019  10:57
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
В Сызрани ребенок едва не сломал зубы о ржаной хлеб с металлом: Видео
Как кусок железа попал в буханку, неизвестно.
Происшествия
140
4 апреля 2019  13:22
Художественный проект
Художественный проект "Тёплые чувства" расположился на улицах Самары
Размещена вторая партия картин.
Культура
391
29 марта 2019  11:00
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина.
В стране
336
28 марта 2019  11:46
Александр Самедов: Я не вернусь в
Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова.
Спорт в регионе
4905
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
4834
Весь список

Фоторепортажи
26 марта 2019  18:01
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
В Самаре в ТК «Амбар» в ходе пожарных учений эвакуировали более 400 человек: ФОТО
По легенде возгорание произошло в кинозале.
Социум
442
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
1107
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
1094
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
2073
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
2352
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1418
Весь список

Мероприятия
На выставке-отдаче кошек и собак из приютов Самары представлено более 100 животных
В ДК «Заря» пройдет фестиваль-конкурс татарской культуры «Мирас»
Жителей Самары приглашают 6 апреля на первый массовый субботник
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные