Прошли испытания нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ»
7 апреля 2019 09:33
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Воздушно-космические войска России провели испытания нового зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ». Об этом заявил командующий войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов. По словам Грехова, испытания комплекса прошли в рамках боевых учений. «Панцирь-СМ» эффективно показал себя против сверхмалых целей, в частности беспилотников.
Помимо этого, в ходе учений был испытан комплекс «Валдай», способный посадить беспилотник.
Первые комплексы «Панцирь-СМ» были изготовлены в 2017 году. Как отмечает агентство РИА Новости, отличительной особенностью "Панцирь-СМ" является новая многофункциональная прицельная станция. Благодаря этому РЛС видит цели на дальности до 75 километров.
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