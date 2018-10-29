Прощание с Николаем Караченцовым пройдет сегодня в "Ленкоме"
29 октября 2018 09:10
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Прощание с актёром Николаем Караченцовым пройдет сегодня в "Ленкоме", где он долгие годы служил, сообщили ТАСС в театре. Прощание будет длиться с 10:00 до 13:00, в полдень начнется гражданская панихида. После окончания траурной церемонии артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Николай Караченцов скончался 26 октября на 74-ом году жизни.
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